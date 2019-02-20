معروف حكمًا للزمالك والجيش.. والبنا للأهلي والداخلية

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تحرير:كريم أحمد ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة، أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث اختارت اللجنة الحكم محمد عادل لإدارة مباراة سموحة والمقاولون العرب ويعاونه عبد الفتاح عريشة وشريف عبد المنعم، وحسين إسماعيل حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي وسيد عبد الله حكماً خامساً. ويحتل سموحة المركز الثاني عشر بجدول المسابقة، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 31 نقطة.?

وتم اختيار محمد معروف لإدارة لقاء طلائع الجيش والزمالك ويعاونه أحمد حسام وأحمد نوفل، ومحمود رشدي حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي واسامة إسماعيل حكماً خامساً.ويدخل الزمالك اللقاء برصيد 51 نقطة يتصدر بهم جدول مسابقة الدوري، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.الأهلي والداخلية: محمود البنا