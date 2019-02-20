انت الان تتابع ليفربول يكتفي بالتعادل مع بايرن ميونيخ في الإنفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني على ستاد الانفيلد بدون أهداف ، ضمن المباراة التى جمعتها فى منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا ، ليؤجل حسم تأهل أحد الفريقين فى مواجهة الإياب بالعاصمة البافارية ميونيخ على استاد اليانز ارينا يوم 13 مارس المقبل، واستبعد الألماني يورجن كلوب، وجود جانب شخصي للمواجهة مع غريمه السابق بايرن ميونخ، فى تصريحاته قبل المباراة ، ولم يظهر محمد صلاح بمستواه المعهود في اللقاء ونفس الأمر بالنسبة للثناي فيرمينيو - العائد من الإصابة - وساديو ماني.

المباراة سيطر خلالها رفقاء صلاح على منطقة المناورات، ولم يستطيعوا الوصول لمرمى الألماني مانويل نوير ، وأشهر حكم المباراة الحكم الإيطالي جاينلوكا روكي البطاقة الصفراء مرتين مرة لجوشو كيميش مدافع الفريق البافاري في الدقيقة 28 من المباراة، والاخرى فى وجه جوردان هندرسون فى الدقيقة 55 . و أجرى