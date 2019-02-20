انت الان تتابع رئيس الزمالك يجتمع مع لاعبي الفريق لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق الفريق الأول لكرة القدم، قبل السفر إلى مدينة السويس، للدخول فى معسكر مغلق، لمواجهة فريق طلائع الجيش. وطلب رئيس القلعة البيضاء، من لاعبي فريقه مواصلة الانتصارات، وحصد النقاط الثلاث للاستمرار في مقدمة جدول مسابقة الدورى المصري الممتاز. وأشاد رئيس مجلس إدارة الفارس الأبيض، بأداء الثنائى أحمد سيد "زيزو" الوافد الجديد، والمغربي خالد بوطيب، فى مباراة الجولة الماضية من مسابقة الدوري أمام إنبي التي حسمها الأبيض لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس لمواجهة فريق طلائع الجيش في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء في تمام الخامسة والنصف مساء. ووصل فريق الزمالك إلى النقطة 51 في صدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز بعدما تغلب الأحد