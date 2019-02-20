الان تتابع بايرن يفرض التعادل على ليفربول في قمة الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

فرض فريق بايرن ميونيخ الألماني التعادل السلبي على ضيفه ليفربول الإنجليزي في مباراة الفرص الضائعة، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب “آنفيلد”.

جاءت أول فرصة حقيقية في الدقيقة الـ12 من عمر المباراة بعدما أرسل الظهير الأيسر روبرتسون عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة على الطائر وسط رقابة دفاعية من مدافعي بايرن لكن الحارس نوير تصدى لها.

ومن مرتدة سريعة حاصر بايرن فريق ليفربول داخل المنطقة وسدد لاعبوه أكثر من كرة تجاه مرمى الحارس أبليسون لكن دفاع أصحاب الأرض والحارس نجحوا في تشتيت الكرة بصعوبة بعدما ارتدت من المدافع الكاميروني ماتيب تجاه المرمى.

واصل بايرن ضغطه على أصحاب الأرض وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 بعدما استغل خطأ فادحا من الحارس أليسون والمدافع ماتيب، لكن الكولومبي خاميس رودريجيز سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى ليفربول.

وفي الدقيقة الـ26، عاد صلاح ليهدد مرمى بايرن بعدما استغل عرضية آرلوند من الجبهة اليسرى ليتابع الكرة برأسه لكنها مرت بعيدة بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس مانويل نوير.

وبعد مرور نصف ساعة من المباراة، أهدر ليفربول أسهل فرصة في المباراة بعدما سدد كيتا الكرة من خارج المنطقة لترتطم بدفاع ليون وتتهادى أمام ماني داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة السنغالي بيسراه مرت بعيدة عن مرمى الحارس مانويل نوير.

وفي الدقيقة الـ38، عاد السنغالي ساديو ماني ليهدد مرمى بايرن ميونيخ وكاد بحركة أكروباتية أن يفتتح التسجيل لولا مرور مقصيته فوق العارضة الأفقية بعدما استغل ارتداد الكرة من دفاع بايرن ميونيخ داخل منطقة الجزاء.

واصل ليفربول إهدار الفرص بعدما قام صلاح وفيرمينو بتمريرة ثنائية ليقوم البرازيلي بتمريرة الكرة داخل المنطقة إلى جويل ماتيب لكن تسديدة المدافع الكاميروني مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول كان ليفربول قريبا من التسجيل بعدما مرر صلاح الكرة إلى فينالدوم ليمهدها إلى فيرمينو سريعا داخل المنطقة لكن تسديدة البرازيلي مرت أمام المرمى دون تشكيل خطورة على مرمى مانويل نوير.

نصف ساعة مرت في الشوط الثاني دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين، حتى أجرى يورجن كلوب تغييرين بإقحام الثنائي جيمس ميلنر والمهاجم ديفوك أوريجي بدلا من نابي كيتا وروبرتو فيرمينو.

وفي الدقيقة الـ86، نجح مانويل نوير في التصدي لضربة رأسية من السنغالي ساديو ماني بعد عرضية متقنة أرسلها الظهير الأيسر روبرتسون داخل منطقة الجزاء.