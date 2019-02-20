الامارات | شباب الأهلي يهزم النصر.. ويلتقي البطائح في مواجهة الحسم بدوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم النصر.. ويلتقي البطائح في مواجهة الحسم بدوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على النصر. من المصدر

فاز شباب الأهلي على مستضيفه النصر 2- صفر، في ثاني مباريات الدور الفاصل لكرة قدم الصالات، بعد مباراة قوية وسريعة من الفريقين، وكان بطلها عبدالله الخمري، كابتن شباب الأهلي، على مدار شوطي المباراة، وشكل طرد لاعب النصر محمد عبيد، في منتصف الشوط الأول، نقطة التحول في مسار المباراة، حيث كان النصر الأفضل والأقرب للتسجيل في الدقائق الأول، لينال محمد عبيد البطاقة الصفراء، ومن بعدها الحمراء المباشرة، إثر اعتدائه على عمر عبدالستار حارس شباب الأهلي.

تألق من النصر جابر محمد حارس المرمى، ومن شباب الأهلي عبدالله الخمري، والحارس عمر عبدالستار، الذي تصدى لسيل الهجوم النصراوي الذي تبارى لاعبوه في إهدار الفرص.

ويلتقي شباب الأهلي، اليوم، ضيفه البطائح في مباراة حسم صدارة الدوري الثلاثي للترقي إلى مواجهة دبا الحصن في ذهاب وإياب اللقب العاشر لدوري الصالات، حيث يلعب شباب الأهلي بفرصتي الفوز أو التعادل، وليس أمام البطائح الذي تعادل مع النصر في الجولة الأولى 1-1 سوى الفوز لضمان التأهل.

وعقب نهاية المباراة أثنى مدرب شباب الأهلي، عبدالله عبدالباسط، على لاعبي فريقه، وقال: «لقد كانوا عند حُسن الظن بهم، وقدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز عن جدارة»، وأضاف: «تنتظرنا مهمة صعبة للغاية أمام فريق البطائح، الذي دعم صفوفه بأفضل ثلاثة لاعبين من خورفكان واتحاد كلباء، ونحن في شباب الأهلي فضلنا الاعتماد على اللاعبين الذين أوصلوا الفريق إلى هذه المرحلة، واعتقد أنهم يستحقون الإشادة والتقدير والشكر على الجهود التي يبذلونها في التدريبات والمباريات».

وأكد أن «اللعب بفرصتي التعادل والفوز من أصعب الخيارات في الكرة، وسنعمل على بذل أقصى الجهود أمام فريق البطائح العنيد الليلة، ورهاني الوحيد هو ثقتي الكبيرة بلاعبي الفريق».