الامارات | شباب الأهلي والوصل يقتربان من نصف نهائي دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والوصل يقتربان من نصف نهائي دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع شباب الأهلي والوصل نصف الطريق نحو بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، عقب فوزهما أول من أمس في ذهاب الدور ربع النهائي، والذي جاء لشباب الأهلي على حساب الظفرة «92-67»، وللإمبراطور على البطائح «88-85».
وبات شباب الأهلي والوصل على بُعد خطوة واحدة من بلوغ المربع الذهبي، شريطة تكرار فوزهما في لقائي إياب الربع نهائي، غداً، فيما بات الظفرة والبطائح مطالبين برد اعتبارهما والفوز إياباً في حال أرادا إحياء آمالهما بالتأهل وفرض مواجهة فاصلة، حدد موعد لها مساء الاثنين المقبل.
وكانت مواجهات الدور الربع نهائي قد استهلت الأحد الماضي، بفوز الشارقة على بني ياس «115-67»، والنصر على الجزيرة «92-82»، قبل أن يستكمل الدور بلقائي شباب الأهلي مع الظفرة، والوصل مع البطائح.
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