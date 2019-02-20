الامارات | فوز «ستورمز أبوظبي» و«مالتي كملز» في نصف نهائي دوري هوكي الجليد

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «ستورمز أبوظبي» و«مالتي كملز» في نصف نهائي دوري هوكي الجليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق «ستورمز أبوظبي» على فريق «فيبرز دبي» 8-2 في ذهاب نصف نهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وفي المباراة الأخرى من المربع الذهبي، فاز فريق «مالتي كاملز» على فريق «ذيبز العين» 10-6 في المباراة التي جمعتهما في مول دبي، وستقام مباراتي الإياب في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية يومي الأحد والاثنين المقبلين، وفي حالة تساوي الفريقين في مجموع المباراتين، تقام مباراة فاصلة بتاريخ 26 الجاري بالملعب نفسه.

وكان دوري الإمارات لهوكي الجليد قد بدأ في الأول من اكتوبر الماضي، بمشاركة خمسة فرق هي «ستورمز أبوظبي» و«مالتي كاملز» و«ذيبز العين» و«سكوربنز» و«فيبرز دبي»، واستمر الدوري لـ16 جولة، ولعبت المباريات بنظام النقاط لتحديد فرق المربع الذهبي، حيث حصل «ستورمز» على المركز الأول برصيد 16 نقطة، يليه «كملز» برصيد 10 نقاط، وثالثاً «ذيبز العين» بـ6 نقاط، وفي المركز الرابع «فيبرز» بـ4 نقاط.

وحرص اتحاد الرياضات الجليدية على مشاركة أصحاب الهمم مباريات نصف النهائي من خلال مشاركتهم في إشارة بداية المباراة، إضافة إلى توزيع مجموعة من بدلات ونظارات وأساور ومنشورات ترويجية للألمبياد الخاص بالألعاب العالمية والمزمع إقامته في أبوظبي الشهر القادم، ويهدف الاتحاد من خلال مشاركة أصحاب الهمم إلى دمجهم في كل الأنشطة والفعاليات التي يشرف على تنظيمها، وكذلك للاستفادة من طاقاتهم كعنصر فعال في المجتمع.

وقال الأمين العام لاتحاد الرياضات الجليدية جمعه الظاهري، في تصريحات صحافية إن «أصحاب الهمم دائماً ما يكونون ضمن اهتماماتنا في أنشطتنا وفعالياتنا كافة، ونحرص على دعمهم ومشاركتهم في مباريات هوكي الجليد».