الامارات | فريقا «إف 3» و«إم 7» يحصدان بطولة «فخر الأجيال» للصيد بالصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن فريقا «إف 3» و«إم 7» يحصدان بطولة «فخر الأجيال» للصيد بالصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في بطولات النخبة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة «فخر الأجيال» للصيد بالصقور، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي. وشهد تتويج الفائزين أيضاً راشد مبارك بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد كبير من الجمهور.

وحصد فريقا «إف 3» و«إم 7» المركز الأول في شوطي الشيوخ للفرخ والجرناس على التوالي في انطلاق بطولات النخبة البالغ عددها ستة أشواط، والتي شهدت مشاركة 360 صقراً، ليرتفع عدد الصقور المشاركة في البطولة إلى 2640 صقراً، بواقع 475 في منافسات الشيوخ، و1215 في المنافسات العامة، و360 في منافسات المحليين، و130 في منافسات الخليجيين، و100 في مسابقة الطيارة اللاسلكية، وذلك في انتظار انطلاق مسابقة الناشئين المقرر لها صباح بعد غد، والتي كان من المفترض أن تقام السبت الماضي، إلا أن اللجنة المنظمة قررت تأجيل الأشواط بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي الشوط الأول من بطولة النخبة، الذي خصص لمنافسات الشيوخ - فرخ، حقق فريق «M7» الفوز بواسطة الصقر «عزام»، الذي قطع المسافة في زمن قدره 17.235 ثانية، وجاء فريق «F3-K» في المركز الثاني بواسطة الصقر «47»، وحل فريق الظفرة ثالثاً بواسطة الصقر «64».

وفي الشوط الثاني، الذي خصص للشيوخ - جرناس، حصد فريق «إف 3» المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز الصقر «مزيون» لـ«F3-K» بالمركز الأول، بعدما حقق زمناً قدره 17.577 ثانية، وجاء ثانياً الصقر «G17» لـ«F3-K»، وحل في المركز الثالث الصقر «GS-58» لـ«F3-R».

وفي الشوط الثالث، الذي خصص للعامة - فرخ، فاز هزاع محمد المحمود بواسطة الصقر «M96»، بعدما حقق زمناً قدره 18.650 ثانية، وحل ثانياً خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري بواسطة الصقر «106»، وجاء في المركز الثالث بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بواسطة الصقر «SH-55».

وخصص الشوط الرابع للعامة - جرناس، وكان فيه الفوز من نصيب عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي بواسطة الصقر «الصيرمي»، الذي قطع المسافة في زمن 18.110 ثانية، وجاء في المركز الثاني خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري بواسطة الصقر «تمام»، وحل ثالثاً عبدالله راشد أحمد المانع المنصوري عبر الصقر «هجرس».

وفي الشوط الخامس «حر فرخ»، حصد حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي المركزين الأول والثاني، بواسطة كل من «أدهم» و«ختال»، وقطع الأول مسافة السباق في زمن بلغ 21.240 ثانية، فيما حقق الثاني زمناً قدره 21.520 ثانية، وجاء ثالثاً علي نصيب سعيد القرم الكتبي بواسطة الصقر «DUBAI»، بزمن بلغ 21.814 ثانية.

أما الشوط السادس «شاهين فرخ»، فكان الفوز لفريق «F3-R»، بعد أن حصد الصدارة بواسطة الصقر «جابر» الذي حقق أسرع الأزمنة وهو 20.080 ثانية، وحل فريق «M7» بواسطة الصقر «لاهور» في المركز الثاني، وحصل حسين ناصر عبدالله لوتاه على ثالث المراكز بواسطة الصقر «S5».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد، راشد مبارك بن مرخان، إن: «المركز ينهض برسالته الوطنية، ويدعم بقوة كل جهود إحياء الموروث المحلي»، مؤكداً في تصريحات صحافية أن المركز حريص كل الحرص على دعم الأنشطة التي من شأنها صون التراث، وربط الأجيال الناشئة بموروثها الاجتماعي والثقافي، وإعداد جيل جديد متمسك بتراث وطنه لتتواصل المسيرة بنجاح.

- أقيمت بطولات النخبة من 6 أشواط، وبمشاركة إجمالية لـ2640 صقراً.

- تقررت إقامة بطولات الناشئين بعد غد، بعد أن تأجلت بسبب الأحوال الجوية السبت الماضي.