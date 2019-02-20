شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الشاب» يواجه البحرين والكويت ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معسكر منتخب الشباب يضم 19 لاعباً. من المصدر

يستعد المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 لخوض مباراتين وديتين أمام كل من المنتخب البحريني يوم 24 الجاري، والمنتخب الكويتي يوم 26 من الشهر ذاته، في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن برنامج إعداد أبيض الشباب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل. وتضم قائمة منتخبنا للشباب المغادرة إلى مملكة البحرين 19 لاعباً اختارهم المدير الفني فيردو ميلين، هم: سيف عبيد الزعابي، وليد راشد سلطان (اتحاد كلباء)، راكان وليد صالح، أحمد سلطان المشجري، زايد سلطان الزعابي، أحمد محمود الحمادي، حسن خالد عمر، أحمد فوزي جوهر (الجزيرة)، عبدالعزيز محمد البلوشي، حمدان حميد حسن، محمد عيسى جمعة، حارب عبدالله سهيل (شباب الأهلي دبي)، حمد عبدالله المقبالي، حمد محمد القيوضي (الفجيرة)، محمد عبدالرحمن إبراهيم (النصر)، عبدالله حمد المنهالي، محمد مسري الظاهري، راشد عبدالله مال الله (الوحدة)، فهد بدر طارش (الإمارات). ويبدأ أبيض الشباب تجمعه بمقر اتحاد الكرة مساء الجمعة المقبل، على أن تغادر البعثة إلى البحرين صباح السبت. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الأبيض الشاب» يواجه البحرين والكويت ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.