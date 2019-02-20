بايرن ميونخ يعود بتعادل سلبي من ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دور الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بايرن ميونخ تعادل ثمينًا مع مُضيفه ليفربول، بعدما أنتهت مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح، الذي فشل هو وزملائه في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضهم ووسط جماهيرهم قبل مباراة العودة في ألمانيا.

وتقام مباراة الإياب بملعب بين بايرن ميونخ وليفربول على ملعب «أليانز أرينا» معقل الفريق البافارى يوم 13 مارس المقبل.

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