شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس فى مهمة صعبة أمام «أتلتيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يفتح ملعب «واندا متروبوليتانو» أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا. أوقعت قرعة دور المجموعات السيدة العجوز فى المجموعة الثامنة برفقة مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونج بويز، وتأهل الفريق إلى دور الـ16من البطولة برفقة الشياطين الحمر بعدما احتلوا المركز الأول فى المجموعة برصيد 12 نقطة، فبعد أن خاض الفريق 6 مباريات فى دور المجموعات، استطاع أن يحقق الفوز فى 4 مباريات، وخسر مباراتين فقط.

يُعد يوفنتوس المدجج بالنجوم، وعلى رأسهم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وأتلتيكو المعتاد بلوغ الأدوار المتقدمة، من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. وتنافس أتلتيكو مدريد فى مجموعة قوية أيضًا ضمت كلًا من بوروسيا دورتموند الألمانى وموناكو الفرنسى وكلوب بروج البلجيكى، واستطاع زملاء أنطونيو جريزمان حسم التأهل لدور الـ16 برفقة البوروسيون بعدما حصدوا 13 نقطة من أربع انتصارات وتعادل وخسارة، وسيسعى الروخى بلانكوس لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذا اللقاء قبل مباراة العودة بتورينو. بلغ الفريقان مجموع 12 مباراة نهائية فى المسابقة القارية الأولى، وباستثناء الموسم الماضى الذى شهد تتويج ريال مدريد الإسبانى على حساب ليفربول الإنجليزى، تواجد أحدهما فى المباراة النهائية بين 2014 و2017، لكن أتلتيكو خسر الموقعتين أمام جاره اللدود ريال فى 2014 و2016 ويوفنتوس أمام برشلونة وريال فى 2015 و2017 توالياً.

يسير يوفنتوس بخطى ثابتة نحو انتزاع لقب ثامن توالياً فى الدورى المحلى، بيد أن اشتياقه للمسابقة القارية بدأ يزيد. تأمل جماهير اليوفى مع رونالدو فى نقل النجاحات العظيمة لريال فى السنوات الأخيرة والتى توّج فيها مع الـ«دون» أربع مرات فى آخر خمس سنوات، إلى السيدة العجوز.

يدخل يوفنتوس بتشكيل يتكون من: وجيتش تشيزنى - جواو كانسيلو - ليوناردو بونوتشى - جيورجيو كيلينى - اليكس ساندرو - سامى خضيرة - ميرالم بيانيتش - بليز ماتويدى - باولو ديبالا - ماريو ماندزوكيتش وكريستيانو رونالدو. على الجانب الآخر، يملك أتلتيكو فرصة نادرة لبلوغ النهائى الذى سيقام على ملعبه الجديد «واندا متروبوليتانو». لم يستفد أتلتيكو مدريد كثيراً من انتقالاته الصيفية، وهناك شكوك حول الاستفادة من المهاجم ألفارو موراتا، لابتعاده عن مستوياته التهديفية.

مدّد سيميونى عقده مع «لوس كولتشونيروس» الأسبوع الماضى حتى عام 2022، وودّع فريق العاصمة كأس الملك، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن برشلونة متصدر الدورى بعد خسارتين تعرض لهما الشهر الماضى فى الليجا. يدخل أتلتيكو مدريد بتشكيل يتكون من: يان اوبلاك - سانتياجو ارياس - خوسيه خيمينيز - فيليبى لويس - دييجو جودين - ساؤول نيجيز - توماس بارتى - رودرى - توماس ليمار - الفارو موراتا وأنطوان جريزمان.