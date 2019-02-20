شكرا لقرائتكم فيديو.. برشلونة يفشل فى الفوز على ليون ويؤجل الحسم لمواجهة الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشل برشلونة الإسبانى فى الفوز على مضيفه ليون الفرنسى، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف، وأقيمت على ملعب "ليون بارك" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وكان ليون الفريق الأفضل فى الشوط الأول، وهدد لاعبوه مرمى البارسا، وكان أبرزها تصدى الحارس تير شتيجن لكرة قوية فى الدقيقة التاسعة من اللاعب تيرير.

فى الشوط الثانى نشط البارسا، وكان الأقرب للتسجل فى أكثر من مناسبة، وخاصة من الأوروجويانى لويس سواريز، فى الم5قابل اعتمد ليون على الهجمات المرتدة.

وشهد اللقاء المشاركة رقم 100 لمدافع برشلونة جيرارد بيكيه فى تاريخ دورى أبطال أوروبا، ليصبح اللاعب السابع الذى يصل إلى هذا الرقم.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 13 مارس المقبل على ملعب "كامب نو".



بيكيه يتصدى لهجمة خطيرة

تسديدة على المرمى

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