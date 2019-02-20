ثورة فى الأهلي بسبب ملايين يناير

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جدة - عمرو شويل طالب اكثر من ٥ لاعبين في الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتعديل عقودهم خاصة بعد ارتفاع قيمة العقود مؤخرا، وهو ما ظهر في الصفقات الجديدة التي ابرمها النادي في الميركاتو الأخير، حتي بخلاف الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي.

واكد اللاعبون الذين لا تتخطي قيمة عقودهم السنوية حاجز الـ٣ مليون جنيه رغم وجود لاعبين يشاركون بشكل اساسي منهم، ان هناك لاعبين جدد لم يشاركوا حتي هذه اللحظة يحصلون علي قيم تتخطي حاجز ال٤ ملايين ونصف ومنهم محمود وحيد الذي يحصل علي ٤ مليون و٥٠٠ الف جنيه وياسر ابراهيم الذي يحصل علي ٤ مليون و٨٠٠ الف هذا بخلاف القيمة التي يحصل عليها اللاعبين امثال رمضان صبحي وحسين الشحات وكذلك اجاي وعلي معلول الذين جددا عقودهما مؤخرا حيث لا يحصل ايآ منهم علي قيمة اقل من ١٥ مليون جنيه سنويآ.