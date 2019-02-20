بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري المصرى

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جدة - عمرو شويل يقدم "الخليج 365" بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والمقرر اقامتها السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

الزمالك ضيف صعب على طلائع الجيش فى الدورى الممتاز

يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلا على نظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بحثا عن التحليق بصدارة الدوري والوصول للنقطة 54 بجدول ترتيب المسابقة .

الفارس الأبيض الذي يعاني قاريا في الكونفدرالية الإفريقية، وصل للمباراة الـ18 على التوالي بدون هزيمة محليا بواقع 16 مباراة في الدوري ومباراتين في الكأس بعد الفوز الأخير الذى حققه إنبى فى الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف .

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 46 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدف .

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ويدرس السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك الدفع بعمر السعيد على حساب المغربى خالد بو طيب إلا أن حظوظ الأخير تبدو الأكبر فى قيادة خط هجوم الفارس الأبيض أمام الطلائع وحرص جروس على تصحيح أخطاء الفريق الدفاعية فى مواجهة إنبى بالحديث مع لاعبى الوسط فى تنفيذ الادوار الدفاعية المكلفين بها فى اللقاء وفى نفس السياق دخل إبراهيم حسن فى منافسة مع أحمد زيزو على العودة للتشكيل الأساسى بعد غياب إبراهيم حسن عن مباراة إنبى بسبب الإصابة بنزلة برد والتى تعافى منها مؤخراً إلا أن المدرب السويسرى يفضل الابقاء على زيزو للمباراة الثانية على التوالى لمنحه الثقة .

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك مكون من : " محمود جنش -عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز -طارق حامد - فرجاني ساسي -محمود كهربا - يوسف أوباما - زيزو - خالد بو طيب"

على الجانب الأخر طالب البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الفارس الأبيض لضمان التقدم فى سباق مراكز جدول الدوري لاسيما بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد فى الجولة الماضية لاسيما بعد أن حرص المدرب على تصحيح أخطاء لاعبيه فى المران الأخير مشدداً على ضرورة اللعب من لمسة واحدة والتركيز على إستغلال الفرص أمام المرمى للتسجيل لتصدير القلق للمنافس من بداية المباراة.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك كالتالى : "محمد بسام - أحمد سمير - خالد سطوحي - أحمد سامي - عاصم صلاح - محمد أبو المجد - فرانك ستيفن -أحمد كابوريا - عمرو عموري - كريم طارق -مصطفى محمد"