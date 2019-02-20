شكرا لقرائتكم مشجعة تكون تجمعاً لمحاربة التعصب الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كونت مشجعة النادي الأهلي جدة، خلود العمودي، تجمعا يحارب التعصب في ملاعب كرة القدم السعودي، مؤكدة أن أهداف كرة القدم مبنية على الروح الرياضية والتشجيع الحضاري.

وقالت الخلود في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: كنت متعصبة في صغري وأشجع الأهلي بكل قوة، وعندما كبرت استوعبت معنى الفوز في كرة القدم والتنافس الأخوي المبني على الروح الرياضية، والتركيز على المنتخب السعودي، وعملت على محاربة التعصب لأنه يؤثر على جوانب عديدة، لذلك يجب أن تسود الروح الرياضية بين المشجعين.