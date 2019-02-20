شكرا لقرائتكم المغربي حمدالله ينثر الفرح في مدرج النصر .. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إسعاد النصراويين في المسابقات المحلية، بعدما قادهم إلى فوز ثمين على أهلي جدة ليحافظ على آمال الأصفر في المنافسة على دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله تقلد دور البطولة أمام الأهلي بعدما سجل الهدفين، وقبل ذلك كان الرجل الحاسم في أغلب مباريات الأصفر منذ أواخر العام الماضي، أما الخسارة الوحيدة التي تلقاها النصر فكانت عندما غاب عن لقاء التعاون.