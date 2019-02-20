شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز الفنى يشارك فى كأس العالم المؤهلة لاولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت خلال الساعات الماضية بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال إلى مدينة ميلبورن بأستراليا للمشاركة في كاس العالم خلال الفترة من 21 حتى 24 فبراير الجاري. Advertisements وتعتبر البطولة احدي سلسلة كوؤس العالم المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 ويشارك فى البطولة 30 منتخب. وتتكون بعثة مصر للجمباز الفنى رجال من دكتور اسامة عز الرجال مدرب ، علي ابو القاسم زهران لاعب ، محمد الهامي لاعب ودكتور هشام عبد الحميد حكم.

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