شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمود متولي لمران الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة شباب قسنطينة السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.. وشهد المران شهد عودة محمود متولى مدافع الفريق بعد غيابه عن مران أمس بسبب وفاة أحد أقاربه.

حرص الجهاز الفنى للإسماعيلى خلال التدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيفة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية مع التحرك ككتلة واحدة.

وحرص المقدوني «سيدو مير يانيفسكي» المدير الفنى للدراويش على تخصيص تدريبات على كيفية التعامل تحت ضغط المنافس قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بين كل اللاعبين.