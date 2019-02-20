شكرا لقرائتكم خبر عن دعواتكم لأمى بالشفاء.. إبراهيم سعيد يكشف عن تعرض والدته لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر، وأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، متابعيه بالدعاء لوالدته، كاشفاً عن تعرضها لوعكة صحية وإجراءها علمية جراحية. وكتب هيما عبر حسابه على "تويتر": " دعواتكم لامي بالشفاء بتعمل عملية، وشكرا على مساندتكم دائما". Advertisements

إبراهيم سعيد وتوالت الدعوات من قبل متابعى هيما وأصدقاءه بالشفاء العاجل لوالدته، وأن ينعم عليها الله بالصحة والسلامة.

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