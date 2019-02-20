شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثالث جولات نهائيات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 3 / 0 فى إطار ثالث جولات الدور النهائى لتحديد المراكز من 1 إلى 8 فى نهائى دورى الكرة الطائرة للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019.
شهدت هذه الجولة فوز كل من سبورتنج على القناة 3 /0، والاتحاد السكندرى على الطيران 3 / 1، والزمالك على طلائع الجيش 3/0 باستاد القاهرة.
وتستضيف صالة الأوليمبى بالإسكندرية منافسات الجولة الرابعة بالدورى الأحد المقبل، والتى تشهد لقاءات بين كل من: القناة مع الأهلى، والاتحاد السكندرى مع الزمالك، والطيران مع طلائع الجيش، وسبورتنج مع سموحة.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الأهلى والزمالك فى ثالث جولات نهائيات دورى الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.