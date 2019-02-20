شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثالث جولات نهائيات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 3 / 0 فى إطار ثالث جولات الدور النهائى لتحديد المراكز من 1 إلى 8 فى نهائى دورى الكرة الطائرة للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019.

شهدت هذه الجولة فوز كل من سبورتنج على القناة 3 /0، والاتحاد السكندرى على الطيران 3 / 1، والزمالك على طلائع الجيش 3/0 باستاد القاهرة.

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وتستضيف صالة الأوليمبى بالإسكندرية منافسات الجولة الرابعة بالدورى الأحد المقبل، والتى تشهد لقاءات بين كل من: القناة مع الأهلى، والاتحاد السكندرى مع الزمالك، والطيران مع طلائع الجيش، وسبورتنج مع سموحة.