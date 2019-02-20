شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. ثورة فى الأهلي بسبب ملايين يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أكثر من لاعب داخل فريق الأهلي، الحديث مع إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لنقل شكاواهم وسماع مطالبهم والأزمات التى يشعرون بها. ويرصد سوبر كورة مطالب نجوم الأهلي فى الرابط التالي.. اضغط هنا

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