7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها لاسارتى يضم الشناوى ومروان محسن لقائمة الأهلى أمام الداخلية. فيديو.. بيراميدز يفقد 3 نقاط فى صراع الدورى بعد هزيمته من الجونة 2 / 1 حقق فريق الجونة فوزًا غاليًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى. Advertisements

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