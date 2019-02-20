شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تأهيل بامبو.. وعودة الشامي ومشاركة إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض كريم بامبو جناح الإسماعيلى تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق لملاقاة شباب قسنطينة الجزائرى السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعانى بامبو من شد بالعضلة الضامة ليخضع لبرنامج تأهيلى مكثف سعيًا للحاقه بالمباراة المرتقبة.

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فى ذات السياق، خاض محمد الشامى جناح الفريق تدريبات تأهيلية مكثفة على أن يعود للتدريبات الجماعية عقب اللقاء القادم، وأصيب طارق طه الظهير الأيسر بكدمة فى الركبة على هامش المران مساء اليوم.

وشهد المران مشاركة إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق 99 بجانب محمود عبد الله فى اطار سياسة الجهاز الفنى بتصعيد المميزين من قطاع الناشئين للفريق الأول.