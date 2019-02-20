شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يشكل لجنة برئاسة عامر حسين لاستقبال الهلال السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تشكيل لجنة برئاسة عامر حسين لاستقبال فريق الهلال السعودى لإنهاء الترتيبات الخاصة بهم من السفر والإقامة . ويستضيف الاتحاد السكندرى فريق الهلال السعودى يوم 25 فبراير الجارى باستاد برج العرب فى دور الـ8 للبطولة العربية. Advertisements أنهى عامر حسين استقبال فريق الهلال السعودى الذى يصل يوم 23 فبراير لمطار برج العرب بالخروج من صالة الـ VIP واستقبال الفريق بالورود. كانت نتيجة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال السعودى على الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة.

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