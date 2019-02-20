شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 19/ 2/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء 19/ 2/ 2019، العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، جروس يستبعد محمود علاء ويضم 20 لاعبًا لمواجهة الطلائع، ورفض مشاركة "كابوريا" فى موقعة الطلائع.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" عن قائمة الفريق التى ستدخل معسكرًا مغلقًا اليوم بالسويس استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس والتي شهدت مفاجأة باستبعاد محمود علاء مدافع الفريق الأساسى بجانب استبعاد كل من محمد إبراهيم وأحمد مدبولي مع عودة إبراهيم حسن بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام إنبي وعودة محمد عبد السلام مدافع الفريق الصاعد.

شهدت قائمة الزمالك التي أعلنها السويسرى كرستيان جروس المدير الفني، من أجل السفر إلى السويس لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأربعاء على ستاد الجيش، في إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، 3 متغيرات عن قائمة الفريق الماضية أمام إنبي فى المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق، قبل السفر إلى السويس، للدخول فى معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش، غدًا الأربعاء، بالجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات ورئيس منطقة الإسكندرية، عن موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بطل أنجولا يوم 24 فبراير الجاري في الجولة الثالثة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements

تعرض الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لصدمة بعد معرفة فترة غياب محمود علاء مدافع الفريق عن الملاعب بعد خروجه من قائمة فريقه استعدادًا لمباراة طلائع الجيش غدًا الأربعاء ضمن الأسبوع الـ 23 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه قرر إنشاء 8 ملاعب إسكواش بالقلعة البيضاء، موضحًا أنه سيتم إطلاق اسم أحمد برادة أحد أساطير مصر فى لعبة الإسكواش على تلك الملاعب.

تلقى مسئولو الزمالك طلبًا فى الساعات الماضية من مسئولى فريق طلائع الجيش بشأن الاستفسار عن إمكانية إشراك اللاعبين المعارين من الأبيض مثل أحمد كابوريا وإسلام جمال المعارين من الزمالك للطلائع فى مباراة الفريقين غدًا الأربعاء، المقرر إقامتها على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق الأبيض برصيد 51 نقطة وطالب مسئولو النادى الأبيض بتطبيق بند عدم مشاركة المعارين فى مباراة الفريقين.