أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها بيراميدز يفقد 3 نقاط فى صراع الدورى بعد هزيمته من الجونة 2 / 1.

فيديو.. بيراميدز يفقد 3 نقاط فى صراع الدورى بعد هزيمته من الجونة 2 / 1

حقق فريق الجونة فوزًا غاليًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى.

مران الإسماعيلي.. تأهيل بامبو.. وعودة الشامي ومشاركة إبراهيم حسن

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خاض كريم بامبو جناح الإسماعيلى تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق لملاقاة شباب قسنطينة الجزائرى السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

عودة محمود متولي لمران الإسماعيلي

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة شباب قسنطينة السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.. وشهد المران شهد عودة محمود متولى مدافع الفريق بعد غيابه عن مران أمس بسبب وفاة أحد أقاربه.