شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع يؤازرون الاتحاد السكندرى ضد الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع التنسيقى لمباراة الاتحاد السكندرى والهلال السعودى فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس زايد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق على إقامة المباراة بحضور 10 آلاف مشجع.

حضر الاجتماع، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أحمد فؤاد وإبراهيم شعبان وأحمد عبد المجيد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السكندرى.

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وفاز الهلال السعودى على الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد، ومن المنتظر أن يصل الفريق السعودى إلى الإسكندرية فى 23 فبراير الجارى، على أن تقام المباراة فى الـ25 من الشهر ذاته.