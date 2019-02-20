شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حمادة الإنتاج مباراتين بعد "خناقة" رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إيقاف محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي مباراتين بعد الطرد أمام الأهلى. كان الحكم محمد الحنفى قد أشهر البطاقة الحمراء لمحمود حمادة لاعب الإنتاج الحربى، أمام الأهلى في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد بترو سبورت وانتهت بفوز الأحمر 1 / 0 ، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء لرمضان صبحى لاعب الأهلى، بعد كرة مشتركة بين اللاعبين والدخول فى مشادة. جاء قرار إيقاف اللاعب بناء على تقرير حكم المباراة المقدم للجنة المسابقات.

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