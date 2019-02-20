أحمد هاني
تعادل فريق ليفربول مع ضيفه بايرن ميونخ دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".
* الشوط الأول
بدأت مجريات المباراة سريعة من كلا الفريقين ومحاولات للوصول للمرمى، حيث حاول ليفربول من انطلاقة من ليفاندوفسكي من على حدود المنطقة لكن تدخل رائع من جويل ماتيب التي استخلصها بنجاح .
وفي الدقيقة السابعة شهدت خطأ فادح من مانويل نوير كاد أن يستخلصها من أمامه ساديو مانيه لكنها ابعدها فى اللحظات الأخيرة .
وأهدر محمد صلاح كرة عرضية وصلت له سددها ضعيفة...
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يفشل الفوز على بايرن ميونخ في أنفيلد.. ويصعب موقفه يوم 13 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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