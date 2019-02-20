مدرجات تويتر.. الجونة يُشيد برباعي الأهلي المعار.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهحي:

أشاد نادي الجونة، بأداء رباعي الفريق المعار من الأهلي أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد حمدي، ومحمود الجزار، الذي شاركوا في فوز الفريق على حساب بيراميدز بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري

وأحرز هدفي الجونة إسلام عبدالنعيم في الدقيقة 52، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان هدفا ثانيا في الدقيقة 60.

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ورفع الجونة رصيده لـ26 نقطة في المركز التاسع، ليصعد 5 مراكز دفعة واحدة، ليلحق الجونة الهزيمة الثانية لبيراميدز هذا الموسم ليبقيه في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 23 مباراة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجونة صورا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للاعبي الأهلي الأربعة المعاريين للفريق، وكتب تعليقا "صفقات من العيار التقيل".

ورد حساب الأهلي عبر موقع "تويتر" على تغريدة نادي الجونة بعبارة "لاعبون يعجبنا أداؤهم".