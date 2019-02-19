الأفريقي للتايكوندو يزور مديرية أمن القاهرة لتقديم واجب العزاء في شهداء حادث الدرب الأحمر

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتايكوندو، برئاسة اللواء أحمد الفولي، زيارة مديرية أمن القاهرة، لتقديم واجب العزاء في شهداء الوطن ضحايا الحادثالإرهابي الغاشم الذي وقع أمس بمنطقة الدرب الأحمر.
ويرأس الوفد اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الأفريقي
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