احمد الفولي كتب - عماد يونس وعبد الرحمن ابو هاشم قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتايكوندو، برئاسة اللواء أحمد الفولي، زيارة مديرية أمن القاهرة، لتقديم واجب العزاء في شهداء الوطن ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس بمنطقة الدرب الأحمر. الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس بمنطقة الدرب الأحمر. ويرأس الوفد اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، والذي أكد أن الوفد سيزور مديرية أمن القاهرة برفقة أعضاء المكتب التنفيذي، عقب انتهاء فعاليات البطولة الأفريقية للباراتايكوندو والتي ينظمها الاتحاد بمدينة الغردقة غدا الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأفريقي للتايكوندو يزور مديرية أمن القاهرة لتقديم واجب العزاء في شهداء حادث الدرب الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.