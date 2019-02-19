طائرة الزمالك تهزم الجيش 3 - صفر فى الدوري

كتب - مصطفى جويلي: فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3 - صفر فى عدد الاشواط ضمن مباريات الدور النهائى من بطولة الدورى. الاشواط ضمن مباريات الدور النهائى من بطولة الدورى. وجاءت نتائج الأشواط لمصلحة الزمالك كالتالى: 25 - 20 Advertisements 26 - 24 25 - 10 ومن المقرر أن يواجه فريق طائرة الزمالك كلا من الاتحاد السكندري وسموحة بصالة الأوليمبي بالاسكندرية.

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