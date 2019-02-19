سيميوني: قرار كريستيانو رونالدو بالرحيل إلى يوفنتوس كان جيدًا

سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد

كتبت: سارة جاب الله

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني على استعداد فريقه لخوض مباراة الغد أمام يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم مساء اليوم الثلاثاء عن تواجده في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا،

قائلاً: "أشعر بالحماس تجاه التواجد في الشامبيونزليج، خاصة أننا سنواجه فريقا قويا ومرة أخرى في دور الـ 16، ونحن نؤدي أداء جيد في هذه البطولة وهذا فخر لنا".

وعن رأيه حول رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس أشار : "قام باختيار

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جيد، واللعب ضمن فريق كبير مثل يوفنتوس يعتبر تحديًا كبيرًا لأي لاعب، ولكننا نفكر في موراتا ، ودييجو كوستا وليما وكوكي وساؤول، كل هؤلاء اللاعبين الذين لديهم حماس، وشغف بتقديم مباراة كبيرة غدًا".

مضيفاً : "لا أعتبرها نهائي مبكر ، لأنها مباراة في دور ثمن النهائي ولن تمنح أي لقب، وسنلعب بقوة لأنه لقاء أمام فريق يمتلك هجوما قويا، ومدرب معهم منذ سنوات عديدة".