مدرب بتروجت يختار 22 لاعبا للقاء الانتاج الحربي

اختار محمد عودة المدير الفني لبتروجت 22 لاعبا للقاء الانتاج الحربي يوم الخميس المقبل في الجولة 23 للدوري الممتاز .
واللاعبون هم محمد ابو النجا واحمد تمساح وحسام حسن وزولا واحمد لالا ،مؤمن ابراهيم ومحمود صلاح واحمد عفيفي واحمد عبد الرسول ومحمد
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