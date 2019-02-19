مدرب بتروجت يختار 22 لاعبا للقاء الانتاج الحربي

محمد عودة مدرب بتروجت اختار محمد عودة المدير الفني لبتروجت 22 لاعبا للقاء الانتاج الحربي يوم الخميس المقبل في الجولة 23 للدوري الممتاز . واللاعبون هم محمد ابو النجا واحمد تمساح وحسام حسن وزولا واحمد لالا ،مؤمن ابراهيم ومحمود صلاح واحمد عفيفي واحمد عبد الرسول ومحمد فييرا وعلى فرج وعلي عيد وابراهيم القاضي واحمد سامي صافي واحمد العجوز وحميدو ماو وكريس جاوي وحماده طلبه واسلام صيام وشكري نجيب ومحمود عماد ومحمد صبحي.

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