جريز مان علي رأس قائمة أتليتكو مدريد لمواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال

جريز مان لاعب أتلتكو مدريد

كتبت: سارة جاب الله

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني عن قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة الغد أمام نظيرة يوفنتوس ملعب "واندا ميتروبوليتانو"

الإسباني ، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة أتليتكو مدريد: كالتالي:

في حراسة المرمى: آدان، أوبلاك.

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في خط الدفاع: جودين، فيليبي لويس، آرياس، سافيتش، جوانفران، جوسيه ماريا جيمينيز.

في خط الوسط: توماس، كوكي، ساؤول، ليمار، رودريجو، فيتولو,

في خط الهجوم: جريزمان ، كالينيتش، آنجيل كوريا، دييجو كوستا، ألفارو موراتا.