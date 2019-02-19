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أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني عن قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة الغد أمام نظيرة يوفنتوس ملعب "واندا ميتروبوليتانو"الإسباني ، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وجاءت قائمة أتليتكو مدريد: كالتالي:
في حراسة المرمى: آدان، أوبلاك.
في خط الدفاع: جودين، فيليبي لويس، آرياس، سافيتش، جوانفران، جوسيه ماريا جيمينيز.
في خط الوسط: توماس، كوكي، ساؤول، ليمار، رودريجو، فيتولو,
في خط الهجوم: جريزمان ، كالينيتش، آنجيل كوريا، دييجو كوستا، ألفارو موراتا.
كانت هذه تفاصيل خبر جريز مان علي رأس قائمة أتليتكو مدريد لمواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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