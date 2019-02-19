ليفربول يتعادل سلبيًا في الشوط الأول أمام بايرن ميونخ

كتب- عادل أبو الفضل

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، والتي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ الشوط الأول بحذر من الفريقين، ولكن بمرور الوقت بدأ بايرن ميونخ

في فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب.

وكاد الفريق البافاري أن يتقدم بهدف أول بعد فشل ماتيب في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء، ليودعها بالخطأ في مرماه ولكن تصطدم بالحارس

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أليسون.

فيما كاد فريق ليفربول أن يخطف هدف التقدم من كرة وصلت إلى ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، في إنفراد تام بالمرمى ولكنه يسددها بشكل غريب لتخرج بعيدة عن المرمى.

وصنع محمد صلاح أكثر من فرصة لزملائه ولكن ظهر أداء ليفربول، غير منظم بشكل واضح، فيما حاول البايرن استغلال تباطؤ دفاع الريدز.