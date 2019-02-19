اونلاين | مشاهدة مباراة محمد صلاح بث مباشر مجانا

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم

وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على قناة beIN sport 2HD بتعليق حفيظ دراجي معلقا على القناة الصوتية الاولى والمصري علي محمد علي بالقناة الصوتية الثانية ونتابع معكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة منذ انطلاق صافرة البداية وحتى نهايتها.