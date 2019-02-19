اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مجانا الآن - محمد صلاح جول

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اون لاين اليوم 19-02-2019 دوري أبطال أوروبا يلتقي فريق ليفربول بفريق بايرن ميونيخ ضمن مباريات ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تقام على ملعب الأنفيلد ويأمل فريق ليفربول تحت قيادة مدربه الفني "يورجن كلوب" والذي يضم بين صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح أن يحقق الفوز على فريق بايرن ميونخ الألماني وأكد "يورجن" خلال تصريح له في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و بايرن ميونيخ أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده للخروج بنتيجة إيجابية خلال هذه المباراة، مشيراً إلى أنه متوقع أن تكون أجواء المباراة رائعة، مشيراً إلى أنه شهد الكثير من مباريات بايرن ميونخ، وانني عادة ما أشاهد الأهداف فقط، إنما مشاهدة المباراة أمراً مختلفاً، قائلاً خلال نهاية حديثه أن فريق بايرن ميونخ يمتلك جودة عالية وخبرة لاعبيه تؤكد أنهم من أقوى الفرق إلا أننا مستعدون لمواجهتهم.