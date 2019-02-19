اونلاين | الشوط الثاني الآن - مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ لايف بث مباشر يلاشوت تابع يوتيوب بدون تقطيع

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الشوط الثاني الآن - مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ لايف بث مباشر يلاشوت تابع يوتيوب بدون تقطيع موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019 في إطار مباريات ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد وفق المواعيد التالية: 22:00 بتوقيت القاهرة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة 00:00 بتوقيت أبوظبي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليون Advertisements تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مجاناً يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء في إطار مباريات ذهاب الدور 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك نظراً لاحتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت لحقوق نقل مباريات البطولة حصرياً عبر قنواتها المشفرة. الشوط الثاني الآن - مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ لايف بث مباشر يلاشوت تابع يوتيوب بدون تقطيع

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، نادي بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الثاني الآن - مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ لايف بث مباشر يلاشوت تابع يوتيوب بدون تقطيع

تقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "أنفيلد" بمدينة ليفربول الإنجليزية.

تنقل المباراة عبر قناة beIN sports HD2 الناقل الحصري للبطولة.

الشوط الثاني الآن - مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ لايف بث مباشر يلاشوت تابع يوتيوب بدون تقطيع

كان ليفربول تأهل إلى دور الـ16 من البطولة بعد تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة خلف باريس سان جيرمان، بينما تأهل بايرن ميونيخ كأول المجموعة الخامسة.