اونلاين | ليفربول وبايرن ميونيخ - مشاهدة البث المباشر الآن على beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول وبايرن ميونيخ - مشاهدة البث المباشر الآن على beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT. مجريات مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ مباشرة - شهد الشوط الأول 7 تسديدات لفريق ليفربول مقابل واحدة فقط لبايرن انتهاء الشوط الأول 40- ماتيب يهدر فرصة جديدة لصالح ليفربول 38- مقصية خلفية من مانيه تعلو مرمى بايرن 36- أليسون ينقذ مرماه من هدف بعد تسديدة من غنابري Advertisements 33- ماني يهدر ينفرد بالحارس نوير ويهدر فرصة لا تضيع 27- كيميش يحصل على أول انذار في المباراة 22- نسبة الاستحواذ على الكرة: ليفربول 43% بايرن ميونيخ 57% 13- ماتيب كاد يسجل خطأ في مرمى فريقه لكن اليسون ينقذه 12- أندرسون يمرر كرة جميلة لمحمد صالح الذي يتابعها مباشرة في متناول الحارس مانويل نوير - الحكم الإيطالي رزكي يطلق صافرة انطلاق المباراة - محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول

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