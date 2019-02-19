اونلاين | الشوط الثاني بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم HD | يلا شوت | كورة اون لاين

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وبالنسبة للموعد الذي ستقام فية مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم فانها ستقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وفي تمام الحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وفي تمام الثاني عشر بعد منتف الليل بتوقيت أبوظبي وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت غرنيتش GMT حيث سيتولي الحكم جاينلوكا روكي قيادة تلك المباراة من أرض ملعب الأنفيلد بلندن بينما سيتم نقل لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والتي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية beIN SPORTS HD 2 الرياضية .