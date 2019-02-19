اونلاين | Bayern Munich live بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين

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Bayern Munich live بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، نادي بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "أنفيلد" بمدينة ليفربول الإنجليزية.

تنقل المباراة عبر قناة beIN sports HD2 الناقل الحصري للبطولة.

كان ليفربول تأهل إلى دور الـ16 من البطولة بعد تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة خلف باريس سان جيرمان، بينما تأهل بايرن ميونيخ كأول المجموعة الخامسة.

Bayern Munich live بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين

ليفربول Vs بايرن ميونخ.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلقين : حفيظ دراجي + علي محمد علي .

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

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10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

بعد الإشراف على بعض المبارايت في الدوري الممتاز ، يريد يورجن كلوب من تحسين موسم ليفربول المثير للإعجاب. مع 65 نقطة ، ليفربول في المركز الثاني في الدوري ، على مستوى النقاط مع مانشستر سيتي ولكن مع مباراة بايرن ميونخ قد تكون في متناول اليد.

Bayern Munich live بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين

تشكيل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

ليفربول : أليسون ، ألكسندر أرنولد ، ماتيب ، فابينهو ، روبرتسون ، جيورجينهو فاينالدوم ، هندرسون ، كيتا ، صلاح ، فيرمينيو، ماني

بايرن: نوير، جوشوا كيميش، نيكلاس زوله، ماتس هوملز، دافيد ألابا، خافي مارتينيز، تياغو ألكانتارا، سيرجي غنابري، جيمس ، كومان ، ليفاندوفسكي