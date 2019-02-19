اونلاين | HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف

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HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف
ليفربول Vs بايرن ميونخ.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة ذهاب)).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : آنفيلد .
المعلقين : حفيظ دراجي + علي محمد علي .
HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف
موعد المباراة :
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف
بعد الإشراف على بعض المبارايت في الدوري الممتاز ، يريد يورجن كلوب من تحسين موسم ليفربول المثير للإعجاب. مع 65 نقطة ، ليفربول في المركز الثاني في الدوري ، على مستوى النقاط مع مانشستر سيتي ولكن مع مباراة بايرن ميونخ قد تكون في متناول اليد.
HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف
تشكيل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ
ليفربول : أليسون ، ألكسندر أرنولد ، ماتيب ، فابينهو ، روبرتسون ، جيورجينهو فاينالدوم ، هندرسون ، كيتا ، صلاح ، فيرمينيو، ماني
HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف
بايرن: نوير، جوشوا كيميش، نيكلاس زوله، ماتس هوملز، دافيد ألابا، خافي مارتينيز، تياغو ألكانتارا، سيرجي غنابري، جيمس ، كومان ، ليفاندوفسكي
HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف