اونلاين | HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف

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HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف

ليفربول Vs بايرن ميونخ.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلقين : حفيظ دراجي + علي محمد علي .

HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

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10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف

بعد الإشراف على بعض المبارايت في الدوري الممتاز ، يريد يورجن كلوب من تحسين موسم ليفربول المثير للإعجاب. مع 65 نقطة ، ليفربول في المركز الثاني في الدوري ، على مستوى النقاط مع مانشستر سيتي ولكن مع مباراة بايرن ميونخ قد تكون في متناول اليد.

HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف

تشكيل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

ليفربول : أليسون ، ألكسندر أرنولد ، ماتيب ، فابينهو ، روبرتسون ، جيورجينهو فاينالدوم ، هندرسون ، كيتا ، صلاح ، فيرمينيو، ماني

HALA LIVERPOOL بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر كورة اون لاين - كورة ستار لايف

بايرن: نوير، جوشوا كيميش، نيكلاس زوله، ماتس هوملز، دافيد ألابا، خافي مارتينيز، تياغو ألكانتارا، سيرجي غنابري، جيمس ، كومان ، ليفاندوفسكي