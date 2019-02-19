اونلاين | يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر لايف اليوم 19/2/2019 رابط يوتيوب لعبة برشلونة ضد ليون الان اون لاين

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كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليون الفرنسى لايف يوتيوب الليلة يجتمع كبير كتالونيا وإسبانيا إن صح القول فى الوقت الحالى حيث يتواجد امام فريق أولمبيك ليون بالحديقة الدولية بليون أي ملعب ليون الذى يحتضن مباراة الذهاب بدور ال16 من دورى أبطال أوروبا فيكون الأن أمامنا لقاء هام وتاريخي بين الفريقين الأول الذى يحتاج الفوز والتواجد على أرضه ووسط جماهيره بكتالونيا والأخر الذى هو بالفعل على أراضيه ووسط جماهيره التى ستكون دافع جيد له اليوم امام الزحف الإسبانى لفرنسا مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر لايف.

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر حيث لن يتقبل فالفيردى اليوم الهزيمة على هذا الملعب وذلك لأن فريق برشلونة لم يسبق وأن خسر من فريق ليون مطلقا سواء خارج الأرض أو داخلها تحت قيادة المدربين السابقين بينما فالفيردى فسيكون امامه ان يفوز أو يتعادل كما فعل الأخرون لهذا فإننا اليوم سنشهد مباراة قوية بين فريق اسبانى رهيب وفريق فرنسى فى قوة معادلة تقريبا لكن ليست متساوية مشاهدة مباراة ليون وبرشلونة بث مباشر.

مشاهدة ماتش لعبة برشلونة اليوم بث مباشر وهناك ماضى جيد بين أندية فرنسا وفريق برشلونة فهناك الريمونتادا الشهيرة التى سيذكرها التاريخ بين برشلونة وباريس سان جيرمان حينما كان فريق برشلونة مهزوما امام الفرنسيون بأربعة أهداف لكنه فى الإياب تمكن من تسجيل 6 أهداف غيرت مجريات المباراة وكانت الأهداف معظمها بالثوانى الأخيرة وليست الدقائق الأخيرة لذا فإن الأمر محمسا للغاية للجماهير ويذكر أيضا أن فريق ليون الفرنسى سبق وتقبل هزيمة قوية من فريق برشلونة وكانت بنفس الدور من نفس البطولة حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب التعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

بينما فى الإياب كان الأمر مختلفا إختلاف كلي حيث خسر الفريق الفرنسى بخمسة أهداف مقابل لاشىء من الفريق الإسبانى برشلونة وكانت ليلة خُيم فيها الهدوء والحزن على الجماهير الفرنسية العاشقة لفريق ليون لذا فإننا الليلة سنكون امام مباراة ثأرية من العيار الثقيل بالنسبة لفريق ليون أما بالنسبة للفريق الإسبانى سيكون الأمر بمثابة الحفاظ على سلسلة النتائج الجيدة امام هذا الفريق والحصول على التأهل قبل الدخول فى مباراة الإياب ليكون الفريق واللاعبون فى هدوء تام على الكامب نو دون اللجؤ للتعصب وهيجان الأعصاب قبل المباراة فى حالة التعادل أو الخسارة على ملعب بارك أولمبيك ليون.