اونلاين | gool محمد صلاح لايف بث مباشر... مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

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gool محمد صلاح لايف بث مباشر... مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

يلتقي، اليوم الثلاثاء 19 فبراير / شباط، نادي ليفربول الإنجليزي، مع نظيره الألماني بايرن ميونيخ، على ملعب "أنفيلد"، ضمن مبارايات دور الـ 16، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

العاصفة البافارية كادت تسجل من خطأ الحارس أليسون ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب

هجمة خطيرة بقيادة محمد صلاح داخل منطقة جزاء البايرن

22:21

شاهد تسديدة صلاح على الطير وتصدي نوير.

22:18

12: هندرسون يرسل كرة طويلة في عمق دفاع البايرن إلى صلاح الذي يحاول تسجيل الهدف الأول ولكن نوير يتصدى

22:15

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لمسة من محمد صلاح تجاه مرمى نوير ولكن هيهاات

الدقيقة 10: الريدز يحاول إحراز الهدف الأول

22:11

الدقيقة 9... ضغط من بايرن ميونيخ

22:04

ليفربول: انطلاق المباراة ومعها كل الآمال للفوز

يراهن بايرن ميونيخ على النجم البولندي ليفاندوفسكي، وأمامه سيرجي جنابري وكينجسلي كومان

يراهن مدرب ليفربول على 3 الاستفادة من المثلث الهجومي، الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني، وفيرمينو، أو دانييل ستوريدج

صعد ليفربول إلى دور الـ 16بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما يتصدر بايرن ميونيخ المجموعة الخامسة.

تقام المباراة في الثامنة بتوقيت غرينيتش (العاشرة بتوقيت القاهرة) في ذهاب دور الـ16 لموسم 2018-2019 من دوري أبطال أوروبا.