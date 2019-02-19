اونلاين | محمد صلاح هيسجل هدف | شاهد الآن ليفربول ضد ميونيخ بث مباشر | يلا شوت الجديد | كورة لايف | cool kora| اهم مباريات اليوم

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محمد صلاح هيسجل هدف | شاهد الآن ليفربول ضد ميونيخ بث مباشر | يلا شوت الجديد | كورة لايف | cool kora| اهم مباريات اليوم

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء في إطار مباريات ذهاب الدور 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك نظراً لاحتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت لحقوق نقل مباريات البطولة حصرياً عبر قنواتها المشفرة.

محمد صلاح هيسجل هدف | شاهد الآن ليفربول ضد ميونيخ بث مباشر | يلا شوت الجديد | كورة لايف | cool kora| اهم مباريات اليوم

ويمكن لجميع متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بحضراتكم عبر ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، وهي:

محمد صلاح هيسجل هدف | شاهد الآن ليفربول ضد ميونيخ بث مباشر | يلا شوت الجديد | كورة لايف | cool kora| اهم مباريات اليوم

ARENA SPORT 1

BulgariaSat 1.9°E- 12380 H 30000 -Tandberg

CBC SPORT HD

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AzerSpace 46°E-11135 H 27500

Varzish Sport HD

Yahsat52.5°E-11785 H 27500

IRIB TV 3

Badr 26°E -12265 H 30000

Intelsat 62°E -11555 V 30000

تحديث: يتوقع البعض أن يتم نقل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم عبر تردد قناة ETV على النايل سات، وهو الأمر الذي لم يتم التأكد منه حتى الآن، وفور صدور أي جديد حول هذا الصدد، سنقوم بتوضيح الأمر لحضراتكم.

محمد صلاح هيسجل هدف | شاهد الآن ليفربول ضد ميونيخ بث مباشر | يلا شوت الجديد | كورة لايف | cool kora| اهم مباريات اليوم