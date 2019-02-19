اونلاين | (محمد صلاح هيسجل) بث مباشر| ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (محمد صلاح هيسجل) بث مباشر| ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، نظيره بايرن ميونخ الألماني في المبارة المرتقبة التي ستقام على ملعب «آنفيلد»، بعد قليل، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقود النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، ويعاونه ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو، وخلفهم نابي كيتا وفينالدوم وهيندرسون في وسط الملعب في المباراة التي ستقام بعد قليل، على ملعب «آنفيلد».

ويعوض لاعب الوسط فابينيو، غياب المدافع العملاق فيرجيل فان ديك، ليلعب فابينيو بجوار جويل ماتيب في قلب الدفاع، فيما يلعب روبرتسون وأرنولد على الأجناب.

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تشكيل ليفربول كالتالي: «حراسة المرمى: أليسون بيكر، ألكسندر-أرنولد، ماتيب، فابينيو، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، صلاح، ماني، فيرمينو ».

وعلى الجانب الآخر، يقود ليفاندوفسكي، هجوم البافاري وخلفه خاميس رودريجيز، وجنابري، وكومان، فيما يجلس فرانك ريبيري على مقاعد البدلاء، ويغيب النجم الهولندي أرين روبين عن قائمة الفريق.

تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي: «نوير، كيميتش، سولي، هوميلز، ألابا، مارتينيز، تياجو، خاميس، جنابري، كومان، ليفاندوفسكي».