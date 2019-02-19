رياضة | ليفربول يسجل رقما مميزا أمام بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يسجل رقما مميزا أمام بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول بين فريقي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة سكواكا للأرقام والإحصائيات أن ليفربول أطلق 10 تسديدات على مرمى بايرن ميونيخ في الشوط الأول ، وهو أكثر فريق حاول التسديد أمام بايرن ميونيخ في الشوط الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولا يزال هناك 45 دقيقة في الشوط الثاني ليحاول كلا الفريقين هز الشباك.