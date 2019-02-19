رياضة | المصري يستأنف تدريباته قبل مواجهة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يستأنف تدريباته قبل مواجهة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة النجوم، بالدوري العام.

واستمر مران الفريق لما يقرب من ساعتين كاملتين ركز إيهاب جلال، خلالها على النواحي الخططية والتكتيكية، قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت تنافسًا كبيرًا من جميع اللاعبين.

ويلتقي المصري النجوم إف سي، مساء الجمعة على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.