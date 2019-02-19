رياضة | حدث سلبي لسواريز بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حدث سلبي لسواريز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني يبحث عن فك عقدة التهديف خارج الديار مع البرسا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانهي برشلونة الشوط الأول متعادلا سلبيا مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن سواريز واصل صيامه التهديفي مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا خاردج الديار.

واضاف الموقع، أن سواريز أنهي بالفعل 1440 دقيقة دون أن يسجل أي هدف أي 24 ساعة بدون تسجيل في دوري الابطال خلال 16 مباراة.